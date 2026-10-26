Rogers Communications A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Rogers Communications A veröffentlichte am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.89 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 10.66 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Rogers Communications A 5.44 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.35 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch