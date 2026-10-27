Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.09 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.620 TRY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret mit einem Umsatz von insgesamt 16.3 Millionen TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.9 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren, um 28.91 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch