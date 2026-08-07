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07.08.2026 06:37:00
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.16 TRY ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.160 TRY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2.25 Prozent auf 17.4 Millionen TRY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.8 Millionen TRY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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