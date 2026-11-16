RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.78 BRL. Im Vorjahresquartal waren -0.680 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74.8 Millionen BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 39.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123.1 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch