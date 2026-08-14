Rodgers Silicon Valley Acquisition stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rodgers Silicon Valley Acquisition präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.220 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20.75 Prozent auf 9.0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch