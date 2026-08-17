Rococo: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Rococo hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7.15 JPY. Im Vorjahresquartal waren 14.24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6.07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.19 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.32 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch