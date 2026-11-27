In eigener Sache

Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung

Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.