Rocky Mountain Liquor: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rocky Mountain Liquor hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz wurde auf 9.7 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch