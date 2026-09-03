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03.09.2026 06:37:00
Rocky Mountain High Brands hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Rocky Mountain High Brands hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Auf der Umsatzseite hat Rocky Mountain High Brands im vergangenen Quartal 0.0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 50.0 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rocky Mountain High Brands 0.1 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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