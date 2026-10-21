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21.10.2026 06:37:00
Rocky Mountain Chocolate Factory: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Rocky Mountain Chocolate Factory gab am 19.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Rocky Mountain Chocolate Factory vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.090 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2.49 Prozent zurück. Hier wurden 6.7 Millionen USD gegenüber 6.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.ch
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