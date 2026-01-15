|
15.01.2026 06:37:00
Rocky Mountain Chocolate Factory: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Rocky Mountain Chocolate Factory hat sich am 13.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäussert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.110 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4.44 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.9 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
