ROCKWOOL A-S Un legte Quartalsergebnis vor

ROCKWOOL A-S Un hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ROCKWOOL A-S Un ein EPS von 0.660 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1.16 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ROCKWOOL A-S Un 1.12 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch