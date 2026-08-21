ROCKWOOL A-S Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ROCKWOOL A-S Un stellte am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.51 USD, nach 0.660 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ROCKWOOL A-S Un in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.16 Milliarden USD im Vergleich zu 1.12 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch