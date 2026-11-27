ROCKWOOL A-S Un hat am 25.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0.40 USD. Im letzten Jahr hatte ROCKWOOL A-S Un einen Gewinn von 0.680 USD je Aktie eingefahren.

ROCKWOOL A-S Un hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.05 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.13 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch