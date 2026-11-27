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27.11.2026 06:37:00
ROCKWOOL A-S Un: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
ROCKWOOL A-S Un hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 0.40 USD gegenüber 0.680 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat ROCKWOOL A-S Un im vergangenen Quartal 1.05 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ROCKWOOL A-S Un 1.13 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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