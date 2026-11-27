ROCKWOOL A-S Un hat am 25.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.40 USD gegenüber 0.680 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat ROCKWOOL A-S Un im vergangenen Quartal 1.05 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ROCKWOOL A-S Un 1.13 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch