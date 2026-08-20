ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 3.29 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 4.35 DKK in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B 7.47 Milliarden DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.37 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch