|
20.08.2026 06:37:00
ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 3.29 DKK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B noch ein Gewinn pro Aktie von 4.35 DKK in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered B 7.47 Milliarden DKK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.37 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor etwas festerem Start -- DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt werden kleine Gewinne erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte auf der Stelle treten. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.