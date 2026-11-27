ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A hat am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.62 DKK, nach 4.37 DKK im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4.83 Prozent zurück. Hier wurden 6.84 Milliarden DKK gegenüber 7.19 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch