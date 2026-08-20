ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A lud am 19.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 3.29 DKK gegenüber 4.35 DKK je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.47 Milliarden DKK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ROCKWOOL A-S Bearer and-or registered A einen Umsatz von 7.37 Milliarden DKK eingefahren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 3.44 DKK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 7.16 Milliarden DKK ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch