Rockwell Medical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Rockwell Medical hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.59 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 19.1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch