Rockshield Capital öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rockshield Capital stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.0 Millionen CAD – ein Plus von 13.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rockshield Capital 9.7 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch