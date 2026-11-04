Rockpoint Gas Storage A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Rockpoint Gas Storage A veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2.18 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0.51 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 141.4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 142.1 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch