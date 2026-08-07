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07.08.2026 06:37:00
Rockpoint Gas Storage A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Rockpoint Gas Storage A hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.47 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.26 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Rockpoint Gas Storage A mit einem Umsatz von insgesamt 128.2 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144.2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 11.07 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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