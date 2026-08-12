Rocket Pharmaceuticals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rocket Pharmaceuticals gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.620 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch