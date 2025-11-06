Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’299 -0.5%  SPI 16’989 -0.6%  Dow 46’912 -0.8%  DAX 23’734 -1.3%  Euro 0.9312 0.0%  EStoxx50 5’611 -1.0%  Gold 3’977 -0.1%  Bitcoin 81’705 -2.9%  Dollar 0.8064 -0.1%  Öl 63.6 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Zurich Insurance1107539Roche1203204Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Idorsia36346343Holcim1221405Sandoz124359842Partners Group2460882
Top News
Ausblick: HENSOLDT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Daimler Truck stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Opendoor Technologies-Aktie verliert nach drastischem Umsatzeinbruch
AppLovin-Aktie: Deutsche Bank sieht beträchtliches Kurspotenzial und gibt Kaufempfehlung aus
SoundHound-Aktie verliert: Umsatz steigt stärker als erwartet - Verluste bleiben aber
Suche...

Rocket Pharmaceuticals Aktie 39764376 / US77313F1066

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.11.2025 00:27:23

Rocket Pharmaceuticals, Inc. Q3 Loss Decreases, Beats Estimates

Rocket Pharmaceuticals
2.83 EUR -1.70%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Rocket Pharmaceuticals, Inc. (RCKT) revealed Loss for third quarter that decreased from last year and beat the Street estimates.

The company's bottom line came in at -$50.33 million, or -$0.45 per share. This compares with -$66.72 million, or -$0.71 per share, last year.

Analysts on average had expected the company to earn -$0.52 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

Rocket Pharmaceuticals, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$50.33 Mln. vs. -$66.72 Mln. last year. -EPS: -$0.45 vs. -$0.71 last year.

Nachrichten zu Rocket Pharmaceuticals

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten