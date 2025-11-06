Rocket Pharmaceuticals Aktie 39764376 / US77313F1066
07.11.2025 00:27:23
Rocket Pharmaceuticals, Inc. Q3 Loss Decreases, Beats Estimates
(RTTNews) - Rocket Pharmaceuticals, Inc. (RCKT) revealed Loss for third quarter that decreased from last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at -$50.33 million, or -$0.45 per share. This compares with -$66.72 million, or -$0.71 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn -$0.52 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
Rocket Pharmaceuticals, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$50.33 Mln. vs. -$66.72 Mln. last year. -EPS: -$0.45 vs. -$0.71 last year.
