Rocket Lab: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Rocket Lab lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -15.00 ARS je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rocket Lab ein EPS von -3.320 ARS in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 401.71 Milliarden ARS – ein Plus von 94.98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rocket Lab 206.03 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch