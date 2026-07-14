Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie 145518311 / US7731211089
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14.07.2026 17:08:00
Rocket Lab startet durch: Neuer Neutron-Meilenstein begeistert Anleger
Rocket Lab meldet den erfolgreichen Langzeitbrenntest des Archimedes-Vakuumtriebwerks, ein wichtiger Meilenstein für die neue Neutron-Rakete. Die Aktie zieht an. Analysten zeigen sich weiter optimistisch und sehen noch Kurspotenzial.
- Rocket Lab-Aktie steigt
- Rocket Lab meldet erfolgreichen Brenntest des Archimedes-Triebwerks für Neutron
- Analysten sehen im Schnitt weiteres Potenzial
Die Rocket Lab-Aktie zieht heute an: An der NASDAQ steigt das Papier zeitweise um 4,99 Prozent auf 80,56 US-Dollar. Auslöser ist ein Testerfolg beim Antrieb der neuen Neutron-Rakete. Über den eigenen X-Account teilte das Raumfahrtunternehmen mit, der komplette Langzeitbrenntest des zweiten Triebwerks vom Typ Archimedes sei abgeschlossen, und zwar erfolgreich.
Archimedes-Antrieb übersteht wichtigen Test
Wie der Konzern in dem Beitrag ausführt, liefert die Vakuumvariante AVac rund 20 Prozent mehr Schub als die Ausführung der ersten Stufe und fällt durch die verlängerte Düse etwa 2,5 Meter höher aus. Bei den jüngsten Tests des Triebwerks kam demnach ein sogenannter Stub Skirt an der Düse zum Einsatz. Da volllange Vakuumdüsen am Boden zu Strömungsablösung und Instabilität neigen, dient der verkürzte Aufsatz den Ingenieuren als Analysegrundlage dafür, wie das Triebwerk mit der vollen Düse unter realen Vakuumbedingungen arbeiten wird. Rocket Lab bezeichnet den Test als kritischen Baustein auf dem Weg zum ersten Flug der Neutron-Rakete.
Archimedes second stage engine full duration burn - complete ? (and what a thing of beauty).- Rocket Lab (@RocketLab) July 14, 2026
The AVac (Archimedes Vacuum) engine produces 1.2x lbf of its Stage 1 variant and stands ~2.5m taller thanks to its extended nozzle optimized for the vacuum conditions of space.
Recent… pic.twitter.com/zFb6cKNy1g
Analysten sehen bei der Rocket Lab-Aktie weiteres Kurspotenzial
Am Kapitalmarkt bleibt der Ausblick auf Rocket Lab freundlich, wie Daten von TipRanks zeigen. Von 16 Analysten, die die Aktie in den vergangenen drei Monaten bewertet haben, votieren 13 für Kaufen und drei für Halten, kein einziger rät zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 113 US-Dollar und damit rund ein Drittel über dem zuletzt genannten Niveau, die Spanne reicht von 60 bis 135 US-Dollar. Morgan Stanley bestätigte in der vergangenen Woche die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 105 US-Dollar, während Goldman Sachs Ende Juni mit einer Haltenempfehlung und einem Kursziel von 76 Dollar deutlich vorsichtiger blieb.
Blick nach vorn: Die Rakete muss noch fliegen
Die eigentliche Bewährungsprobe steht Rocket Lab aber noch bevor: Die Neutron-Rakete muss erst fliegen, bevor sich der aktuelle Testerfolg in belastbare Umsätze übersetzt. Anleger dürften daher genau darauf achten, ob auf den erfolgreichen Brenntest zeitnah weitere Fortschrittsmeldungen zum Antrieb und zur Erststufe folgen.
Alexandra Hesse, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch
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