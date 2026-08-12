Rocket Lab mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rocket Lab präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.130 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 61.99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 234.1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 144.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch