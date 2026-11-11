Rocket Lab: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Rocket Lab gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 72.70 Prozent auf 267.8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 155.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch