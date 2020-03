Rocket Internet-Aktie legt zu: Rocket Internet beruft Soheil Mirpour in den Vorstand

Das Beteiligungsunternehmen Rocket Internet SE beruft Soheil Mirpour zum 1. März 2020 zunächst für die Dauer von einem Jahr in den Vorstand.

Vorstandsmitglied Alexander Kudlich verlängere sein Vorstandsmandat nicht, teilte Rocket Internet mit.

Soheil Mirpour begann seine berufliche Karriere bei Rocket Internet. Bei Morgan Stanley arbeitete er im Investmentbanking und bei KKR im Bereich Private Equity. 2017 kehrte Soheil Mirpour zu Rocket Internet zurück.

Alexander Kudlich kam in 2011 als Geschäftsführer zu Rocket Internet und wurde 2014 zum Vorstand bestellt.

Für den Aktienkurs von Rocket Internet geht es am Montagmorgen via XETRA 2,27 Prozent ins Plus auf 20,24 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

