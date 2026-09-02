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02.09.2026 06:37:00
Rocket Doctor AI präsentierte Quartalsergebnisse
Rocket Doctor AI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.07 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Rocket Doctor AI mit einem Umsatz von insgesamt 0.7 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 43.14 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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