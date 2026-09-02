Rock Tech Lithium mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rock Tech Lithium hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.030 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch