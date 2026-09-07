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07.09.2026 06:37:00
Rock Field: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Rock Field äusserte sich am 04.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3.80 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.410 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Rock Field 12.68 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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