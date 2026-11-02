Rochester Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rochester Resources veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.03 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rochester Resources ein EPS von -0.020 CAD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rochester Resources im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45.15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 4.7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch