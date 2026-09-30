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30.09.2026 06:37:00
Rochester Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Rochester Resources hat am 28.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.04 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rochester Resources ein EPS von -0.010 CAD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Rochester Resources mit einem Umsatz von insgesamt 7.4 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 106.46 Prozent gesteigert.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.060 CAD. Im Vorjahr waren -0.050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Rochester Resources im vergangenen Geschäftsjahr 25.95 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 95.26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rochester Resources 13.29 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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