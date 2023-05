Roche will kalifornischen Standort Vacaville abstossen

(Mit Roche-Mitteilung überarbeitet)

Basel (awp) - Der Pharmakonzern Roche will die Produktion im kalifornischen Vacaville künftig nicht mehr nutzen. Als Teil einer umfassenden Strategie-Planung werde Roche für Vacaville einen geeigneten Käufer suchen, teilte der Konzern am Mittwochabend mit. Die Nachrichtenagentur "Reuters" hatte zuvor darüber berichtet.

Roche werde die eigenen Produktionskapazitäten den künftigen Anforderungen anpassen, hiess es weiter. Vacaville war Roche im Rahmen der Übernahme der heutigen Tochter Genentech in die Hände gefallen. Am Standort werden Bio-Pharmazeutika in grossen Mengen produziert, so etwa Krebsmedikamente wie Avastin und Herceptin oder Actemra zur Behandlung von rheumatoider Arthritis.

Man suche einen Käufer, der die Werte von Roche teile und das am Standort Vacaville aufgebaute Know-how der Mitarbeitenden respektiere, so die Mitteilung. Diese werde Roche bis zum Zeitpunkt des Verkaufs ebenfalls mit Respekt und Umsicht begleiten.

Sollte aber kein Käufer für den Standort Vacaville gefunden werden, dann soll die Produktion von 2028 bis 2029 runtergefahren und geschlossen werden, wie "Reuters" aus einem Schreiben von Roche an die Mitarbeitenden in Erfahrung gebracht hat.

