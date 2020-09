Roche will Corona-Schnelltest noch im September herausbringen

FRANKFURT (Dow Jones)--Roche will noch im September einen Antigen-Schnelltest für eine Infektion mit Sars-Cov-2 auf den Markt bringen. Wie Roche mitteilte, soll der Test innerhalb von 15 Minuten ein Ergebnis liefern. Bei der US-Arzneimittelbehörde FDA will Roche die sogenannte Emergency Use Authorisation für das Produkt beantragen.

September 02, 2020 00:23 ET (04:23 GMT)