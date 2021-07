Roche wächst dank starker Diagnostics-Sparte - Roche-Aktie gibt trotzdem nach

Vor allem das Geschäft mit Corona- und Routine-Tests hat massgeblich zur Umsatzzunahme beigetragen. Doch auch die Pharmasparte lässt die Corona-Auswirkungen langsam hinter sich.

Konzernweit stiegen die Erlöse in den ersten sechs Monaten 2021 um 5 Prozent auf 30,7 Milliarden Franken. Zu konstanten Wechselkursen legten die Verkäufe um 8 Prozent zu. Die eigene Zielsetzung hat das Unternehmen damit erfüllt.

Bei der Sparten-Entwicklung sind die Unterschiede beachtlich. So sind die Umsätze der kleineren Diagnostics-Sparte im Berichtszeitraum um 49 Prozent auf 9,0 Milliarden Franken nach oben geschossen. Neben einem anhaltend guten Absatz mit Corona-Tests hat die Normalisierung im Gesundheitswesen vor allem auch die Routinediagnostik angeschoben.

So hat die Sparte im ersten Halbjahr Covid-19-Tests für insgesamt 2,5 Milliarden Franken verkauft. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr lagen die Erlöse bei 0,7 Milliarden. Gleichzeitig geht der Konzern aber davon aus, dass die Nachfrage nach diesen Tests wegen der fortschreitenden Impfkampagnen im zweiten Halbjahr nachlassen werde.

Leichte Erholung im Pharmageschäft

Dagegen ist die Pharmasparte nach wie vor noch nicht zu ihrer alten Form zurückgekehrt. Hier kamen die Umsätze auf 21,7 Milliarden Franken zu liegen (-7%). Gerade in Therapiebereichen wie Onkologie steht das Patientenverhalten immer noch unter dem Einfluss der Covid-19-Pandemie. Zu dieser Belastung kommt dann noch die Umsatzerosion durch Nachahmerprodukte für die altgedienten Blockbuster Avastin, Herceptin und MabThera/Rituxan hinzu. Alle drei Präparate haben Umsatzeinbrüche von bis zu 41 Prozent weltweit gesehen. Insgesamt habe der anhaltende Wettbewerb durch Biosimilars, vor allem in den USA, zu einem Verkaufsrückgang von 2,8 Milliarden geführt, schreibt Roche.

Allerdings hat der Konzern im zweiten Quartal im Pharmageschäft durchaus eine leichte Erholung von den Corona-Belastungen gesehen. Denn während die Verkäufe im ersten Quartal noch stark von Covid-19 beeinflusst waren (-9%), gab es im zweiten Quartal in verschiedenen Regionen Anzeichen einer Erholung (+4%), teilte der Konzern weiter mit.

Unter dem Strich blieb ein Konzerngewinn nach IFRS von 8,2 Milliarden übrig, was 3 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2020 ist. Den operativen Kerngewinn, auf den Analysten vornehmlich schauen, beziffert der Konzern auf 11,7 Milliarden (-1%).

Laut Roche hat sich die Aufwertung des Schweizer Franken gegenüber den meisten Währungen negativ auf die Resultate in Franken ausgewirkt.

Ausblick bestätigt

Die ausgewiesenen Zahlen liegen überwiegend knapp über den Analystenschätzungen - lediglich der Gewinn fiel etwas tiefer als erwartet aus.

Für das Geschäftsjahr 2021 bleibt Roche beim vorsichtigen Ausblick. So strebt der Konzern zu konstanten Wechselkursen ein Verkaufswachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich an. Das Wachstum des Kerngewinns je Titel soll dabei weitgehend dem Verkaufswachstum entsprechen. Ausserdem ist die Gruppe weiter bestrebt, die Dividende in Schweizer Franken zu erhöhen.

Roche-GS trotz solidem Semesterergebnis im frühen Handel mit Abgaben

Die Roche-Titel können am Donnerstag im frühen Börsenhandel nicht vom soliden Semesterabschluss profitieren. Wohl kamen die Umsätze beider Division über den Erwartungen zu liegen, grosse positive Überraschungen blieben jedoch aus und auch der Ausblick wurde "nur" bestätigt. Nach den starken Kursavancen seit Anfangs Juni dürften einige Anleger Gewinne mitnehmen.

Zeitweise notieren die Roche-Genussscheine 1,36 Prozent tiefer auf 351,15 Franken.

Für die meisten Experten hat der Basler Pharmakonzern ein solides bis gutes erstes Semester hingelegt. "Wir mögen es", fasst Bernstein kurz und bündig zusammen. Beide Divisionen übertrafen mit ihren Umsätzen die Konsenserwartungen. Und auch auf Ebene Core-EPS schnitt Roche deutlich besser ab als im Durchschnitt erwartet.

Etwas anders sieht es bezüglich der operativen Margen aus. Hier blieb die grössere Pharmadivision leicht hinter dem Konsens zurück, während Diagnostics die Erwartungen übertroffen hat. Vontobel verweist bei der Profitabilität auf den starken Einfluss der Wechselkurse.

Unter den Medikamenten loben die Experten insbesondere Evrysdi, Hemlibra oder Ocrevus. Mit Blick nach vorne seien die besser als erwartetet ausgefallenen Umsätze der Wachstumstreiber deutlich positiv zu werten, schreibt die ZKB.

Eher enttäuscht hat nach Ansicht von Jeffries dagegen das Brustkrebsmittel Perjeta. Keine Überraschung stellt am Markt der starke Einfluss der Biosimilars auf die Umsätze der alten Blockbuster dar. Dieser wird von Roche für das Halbjahr auf 2,8 Milliarden Franken beziffert.

Die UBS-Analysten gehen davon aus, dass der Kurs der Roche-Titel vom Halbjahresergebnis kaum signifikant beeinflusst werden dürfte. Der Fokus der Investoren liege vielmehr auf Neuigkeiten zum Alzheimer-Kandidaten Gantenerumab. Schwung dürfte dabei vor allem eine Beschleunigung des Zulassungsprozederes in den USA geben, wobei sich das Management in seinem Kommentaren diesbezüglich eher zurückhaltend gab.

hr/gab

Basel (awp)