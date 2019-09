Roche verlängert Angebotsfrist für Spark nochmals

BASEL (Dow Jones)--Die Übernahmeofferte des Schweizer Pharmakonzern Roche für das US-Biopharmaunternehmen Spark Therapeutics geht nochmals in die Verlängerung, um den Wettbewerbsbehörden in den USA und Grossbritannien mehr Zeit bei der Prüfung des Deals einzuräumen. Die Annahmefrist, die zuletzt am 1. Oktober enden sollte, läuft nun bis zum 30. Oktober.

Die britische Wettbewerbsaufsicht hatte vergangene Woche mitgeteilt zu prüfen, ob der Zusammenschluss von Roche und Spark Therapeutics den Wettbewerb in Grossbritannien substanziell beeinträchtigt. Stellungnahmen können bis zum 11. Oktober eingereicht werden. Die Angebotsfrist wurde mehrfach verlängert, seit Roche im Februar angekündigt hat, Spark für 4,3 Milliarden US-Dollar übernehmen zu wollen. Die beiden Unternehmen bekräftigten am Montag, dass sie an der Transaktion festhalten.

