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30.09.2026 08:20:10

Roche Unveils Newborn Screening Test For 3 Genetic Conditions Of SMA, SCID, Sickle Cell Disease

Roche
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(RTTNews) - Swiss drug major Roche Holding AG (RHHBY, RO.SW, ROG.SW) announced Wednesday the launch of newborn screening test for three severe genetic conditions, such as Spinal Muscular Atrophy or SMA, Severe Combined Immunodeficiency Disease or SCID, and Sickle Cell Disease or SCD, simultaneously.

TIB MOLBIOL, a subsidiary of Roche Diagnostics, has launched the LightMix Newborn TREC/SMN1/HBB kit, an in vitro diagnostic test for newborn screening in countries accepting the CE mark. The LightMix Newborn TREC/SMN1/HBB kit runs on established LightCycler systems.

SMA is a genetic neuromuscular disorder causing progressive degeneration of nerve cells in the spinal cord, leading to muscle weakness. SCID is a group of rare, life-threatening genetic disorders characterised by a lack of functioning T cells, leaving infants with virtually no immune system.

SCD is an inherited red blood cell disorder caused by a genetic mutation in the HBB gene.

According to the firm, the launch of the IVDR-approved test provides a crucial, ready-to-use solution for private and academic hospital labs, enabling the early detection of these devastating conditions. With early diagnosis, clinicians can provide answers for patients and their families and enable them to access the appropriate treatments sooner.

Marcus Droege, CEO of TIB MOLBIOL, said, "When a baby is born with a condition like SMA or SCID, every single day counts. Catching these diseases before symptoms appear isn't just about early diagnosis; it's the difference between a child thriving or facing severe, lifelong disability. By expanding our compliant newborn screening tools across Europe, we are helping laboratories transition to high-precision solutions that ensure no critical diagnosis is delayed."

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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Short 14’809.54 13.67 SL4BRU
Short 15’342.45 8.97 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’912.19 29.09.2026 17:30:38
Long 13’368.27 19.92 SPB9EU
Long 13’062.30 13.94 SPSB7U
Long 12’509.72 9.00 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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