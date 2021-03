Roche und Partner Regeneron erzielen positive Daten mit Corona-Cocktail - Aktien schwächer

Die Ergebnisstudie der Phase III habe ihre Ziele erreicht und gezeigt, dass der Antikörpercocktail aus den Mitteln Casirivimab und Imdevimab das Risiko einer Hospitalisierung oder eines Todesfalls im Vergleich zu Placebo um 70 Prozent reduziere, teilte Roche am Dienstag mit.

Der Cocktail aus Casirivimab und Imdevimab habe auch alle wichtigen zweitrangigen Endpunkte in der Studie mit dem Namen Regn-cov 2067 erreicht, einschliesslich der Fähigkeit, die Symptomdauer von 14 auf 10 Tage zu reduzieren.

Darüber hinaus zeigte eine begleitende Phase-II-Studie (REGN-COV 20145) bei symptomatischen oder asymptomatischen, nicht-hospitalisierten Patienten mit niedrigem Risiko eine signifikante und vergleichbare Reduktion der Viruslast bei bestimmten Dosierungen.

Zusätzlich zu diesen Studien bei nicht hospitalisierten Patienten wird der Antikörpercocktail derzeit in einer klinischen Studie der Phase II/III zur Behandlung von COVID-19 bei hospitalisierten Patienten und in einer Phase-III-Studie zur Prävention von COVID-19 bei Haushaltskontakten von infizierten Personen untersucht.

Am Dienstag geht es für die Roche-Genussscheine an der SIX zeitweise um 2,10 Prozent auf 308,20 Franken runter. Die Regeneron-Aktie gibt an der NASDAQ zeitweise um 0,55 Prozent auf 480,56 US-Dollar ab.

Basel (awp)