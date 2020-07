Roche-Tochter Spark Therapeutics stellt neue Daten zum Hämophilie-Kandidaten vor

A A Drucken

Roche hat am derzeit laufenden Fachkongress ISTH (International Society of Thrombosis and Hemostasis) Daten der erst kürzlich übernommenen Spark Therapeutics vorgestellt.

Dabei habe die einmalige Behandlung mit der Spark-Therapie bei der Behandlung von Bluter-Patienten zu einer deutlichen Verbesserung geführt, wie Roche am Montag mitteilte. So hätten die 14 Teilnehmer der Studie eine 91-prozentige Reduktion der annualisierten Blutungsrate aufgewiesen und eine 96-prozentige Reduktion der Faktor-VIII-Infusionen. hr/tt Zürich (awp)

