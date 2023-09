Roche-Tochter Genentech offenbar mit Erfolg vor US-Berufungsgericht

Die Roche -Tochter Genentech habe das Gericht davon überzeugt, dass Hemlibra nicht gegen ein Patent der zur Takeda-Gruppe gehörende Pharmafirma Baxalta, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwochabend.

Das Berufungsgericht (US Court of Appeals for the Federal Circuit; CAFC) habe somit einen früher gefällten Entscheid des US-Bezirksgerichts für den District of Delaware gestützt. Dieses Gericht hatte wichtige Teile des Baxalta-Patents im Bereich der Blutgerinnung für ungültig erklärt.

Zürich (awp)