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20.08.2026 18:21:43

Roche-Tochter Genentech baut US-Fertigung für 750 Mio USD aus

Roche
369.10 CHF 0.57%
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Von Aimee Look

DOW JONES--Die Roche-Tochter Genentech baut ihre Produktion in den USA aus. Wie die Gesellschaft mitteilte, investiert sie rund 750 Millionen US-Dollar in eine neues Werk an seinem Standort in Hillsboro im Bundesstaat Oregon.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2026 12:21 ET (16:21 GMT)

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