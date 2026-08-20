Roche Aktie 149905998 / CH1499059983
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20.08.2026 18:21:43
Roche-Tochter Genentech baut US-Fertigung für 750 Mio USD aus
Von Aimee Look
DOW JONES--Die Roche-Tochter Genentech baut ihre Produktion in den USA aus. Wie die Gesellschaft mitteilte, investiert sie rund 750 Millionen US-Dollar in eine neues Werk an seinem Standort in Hillsboro im Bundesstaat Oregon.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/ros
(END) Dow Jones Newswires
August 20, 2026 12:21 ET (16:21 GMT)
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