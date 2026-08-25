|
25.08.2026 08:48:36
Roche-Tochter Chugai reicht Zulassungsantrag für Vamikibart in Japan ein
Zürich (awp) - Die Roche-Tochter Chugai hat einen Zulassungsantrag für Vamikibart in Japan eingereicht. Das Mittel ist zur Behandlung des uveitischen Makulaödems (UME) im Zusammenhang mit nichtinfektiöser Uveitis vorgesehen, die unbehandelt zur Erblindung führen kann.
Im Falle einer Zulassung wäre Vamikibart die erste Anti-IL-6-Antikörpertherapie in Japan zur Behandlung dieser Form von UME, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Das Mittel hatte Ende Juni den "Orphan Drug Status" erhalten.
dm/uh
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor vorsichtigem Start -- DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Handel dürfte von Vorsicht geprägt sein. Der deutsche Aktienmarkt wird in Grün erwartet. Die asiatischen Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen.