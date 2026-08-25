Roche-Tochter Chugai reicht Zulassungsantrag für Vamikibart in Japan ein

Zürich (awp) - Die Roche-Tochter Chugai hat einen Zulassungsantrag für Vamikibart in Japan eingereicht. Das Mittel ist zur Behandlung des uveitischen Makulaödems (UME) im Zusammenhang mit nichtinfektiöser Uveitis vorgesehen, die unbehandelt zur Erblindung führen kann.

Im Falle einer Zulassung wäre Vamikibart die erste Anti-IL-6-Antikörpertherapie in Japan zur Behandlung dieser Form von UME, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Das Mittel hatte Ende Juni den "Orphan Drug Status" erhalten.

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