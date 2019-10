Roche-Tochter Chugai erhält Zulassung für Hemlibra in Taiwan

Tokio (awp) - Die japanische Roche-Tochtergesellschaft Chugai hat in Taiwan von der dortigen Gesundheitsbehörde an 22. Oktober die Zulassung für die subkutane Anwendung von Hemlibra zur Behandlung der Bluterkrankheit Hämophilie A erhalten. Die entsprechende Zulasssung in Europa hatte Roche bereits im Februar 2018 erhalten und in den USA im November 2017. Das Mittel ist in mehr als 90 Staaten in dieser Indikation zugelassen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess.

