Roche-Tochter Chugai erhält weitere Zulassung für Tecentriq/Avastin in Japan

Die japanische Roche-Tochter Chugai hat in Japan die Zulassung für eine weitere Indikation der Krebsimmuntherapie Tecentriq in Kombination mit Avastin erhalten.

Diese kann nun auch zur Behandlung eines inoperablen Leberzellkarzinoms eingesetzt werden.

Die Zulassung basiere auf den Resultaten der globalen Phase-III-Studie IMbrave150, teilte Chugai am Freitag mit. Die Studie untersuchte die Behandlung an Patienten mit dem Leberzellkarzinom ohne vorherige systemische Therapie. Dabei reduzierte die Kombinationtherapie das Sterberisiko um 42 Prozent, wie es in der Mitteilung hiess.

tt/cf

Tokio (awp)