Roche stellt neue Errungenschaften in Alzheimer-Forschung vor

Basel (awp) - Roche hat neue Daten aus seiner Alzheimer- und Parkinson-Pipeline am Fachkongress International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Diseases in Wien vorgestellt. Zu den wichtgsten Daten zählt der Basler Konzern eine Präsentation über die laufende Phase-Ib/IIa-Studie Brainshuttle AD mit dem Kandidaten Trontinemab.

Die Ergebnisse zeigten einen dosisabhängigen schnellen Amyloidabbau im Gehirn. Aber auch die Ergebnisse für den Elecsys pTau181-Plasmatests zeigten sein Potenzial. Denn dank dieses minimal-invasiven Bluttests, der das pTau181-Protein im Blutplasma misst, könne man Patienten ausschliessen, die keine Amyloid-Pathologie zeigten. So könne er dazu beitragen, unnötige Tests mit Liquor oder PET zu vermeiden, die invasiver und oft mit langen Wartezeiten und hohen Kosten verbunden seien.

Darüber hinaus kündigt Roche den Beginn eines Phase-III-Programms für Trontinemab an, das im Laufe dieses Jahres starten soll.

hr/rw