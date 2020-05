Roche sieht mit Corona-Antikörpertest Chance auf Rückkehr zum Alltag

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)-Das Pharmaunternehmen Roche sieht mit seinem neuen Corona-Antikörpertest die Chance, Ländern ein Hochlaufen der Wirtschaft und eine Wiedereröffnung der Gesellschaft zu ermöglichen. Das sagte Christoph Franz , Verwaltungsratspräsident von Roche. Er stellte am Montag in Bayern einen neuen Antikörpertest vor, der die durch das Coronavirus gebildete Antikörper mit einer Sensibilität von 99,81 Prozent nachweisen kann.

"Wir können beim Menschen, die die Krankheit gehabt haben, vielleicht aber keine oder nur ganz geringe Symptome hervorgerufen haben, nachweisen, ob diese Menschen a) Antikörper haben und b) dann auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine immunisierende Wirkung haben", sagte Franz bei einer Pressekonferenz am Roche-Standort im bayerischen Penzberg, wo der Test entwickelt wurde.

"Das ist für die betroffenen Menschen eine unglaublich beruhigende und Sicherheit erzeugende Information", so Franz. Menschen könnten wieder zur Arbeit gehen, etwa im Gesundheitswesen. "Es ermöglicht aber auch auf genereller Ebene der Politik, die Immunisierung der Bevölkerung präzise zu messen und damit auch die Wiederöffnung nicht nur der Wirtschaft, sondern insgesamt der Gesellschaft zu ermöglichen."

Roche werde in Penzberg in den nächsten Jahren 400 Millionen Euro investieren. Diese Summe werde vom bayerischen Freistaat um 40 Millionen Euro ergänzt, erklärte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder auf der gemeinsamen Pressekonferenz.

"Das ist schon ein ganz entscheidender Schritt nach vorne und zwar weltweit", so Söder über den neuen Test. Dieses Wissen werde geteilt mit anderen Ländern und sei ein wichtiger Beitrag im internationalen Kampf gegen Corona.

Gesundheitsminister Jens Spahn sagte, dass der neue Antikörpertest von Roche der beste sei, der zur Verfügung stünde. "Dieser Test ist eine neue Wegmarke, im Grunde ein neuer Qualitätsstandard", so Spahn.

Die Bundesregierung habe mit Roche vereinbart, dass für Deutschland in diesem Monat bereits 3 Millionen Antikörpertests zur Verfügung stünden. In den Folgemonaten gebe es für das deutsche Gesundheitswesen eine Garantie von 5 Millionen Tests pro Monat, so Spahn. Die Tests stünden zunächst für Selbstzahler zur Verfügung. Mit den gesetzlichen Krankenkassen müsse noch besprochen werden, in welchen Fällen diese die Kosten übernehmen werden.

Mit dem Test werde es gelingen, eine bessere Übersicht darüber zu bekommen, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung bereits mit dem neuartigen Coronavirus infiziert seien, so Spahn.

"Wir sind nicht schutzlos ausgeliefert", so Spahn.

