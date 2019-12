Roche sichert sich in Milliardendeal Lizenzen von Sarepta

Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat sich ausserhalb der USA die Nutzungsrechte an einem künftigen Medikament gegen Muskeldystrophie des Typs Duchenne gesichert.

Der Entwickler des Mittels, die Sarepta Therapeutics Inc , erhält dafür vorab 750 Millionen US-Dollar in bar und 400 Millionen Dollar in Aktien. Bei einem Erfolg des noch in der Entwicklung befindlichen Medikaments sollen zusätzlich Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligungen fliessen, wie Roche mitteilte. Die Kosten für die Entwicklung des Mittels wollen sich beide Unternehmen künftig teilen.

Das Mittel soll als Gentherapie die seltene neuromuskuläre Muskelerkrankung aufhalten, die ansonsten zu Muskelverlust und verfrühtem Tod der Patienten führt. Bislang gibt es dagegen nur begrenzte Möglichkeiten der Behandlung.

FRANKFURT (Dow Jones)