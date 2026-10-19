Zürich (awp) -

Roche schliesst mit Hanso Pharma strategische Vereinbarung ab

p> Der Pharmakonzern Roche ist mit dem chinesischen Unternehmen Hansoh Pharmaceutical Group eine strategische Partnerschaft eingegangen. Dies ist bereits die zweite Übereinkunft der beiden Unternehmen, sie umfasst auch eine Lizenzvereinbarung.

Das Abkommen bezieht sich auf die Weiterentwicklung verschiedener Antikörper-Kandidaten (antibody-drug conjugate, ADC) beider Unternehmen für verschiedene Krebsarten, wie Hansoh am Montag mitteilte. Hanso ist dabei für die frühe klinische Entwicklung der Produktkandidaten bis zu Studie der Phase-I verantwortlich, die weitere Entwicklung wird von Roche übernommen, ausser in China und in Taiwan.

Im Rahmen des Abkommens erhält Hansoh von Roche eine Vorauszahlung von 400 Millionen US-Dollar sowie eine weitere Zahlung von 110 Millionen nach einem Jahr. Die potentiellen Einnahmen aus Meilensteinzahlungen beziffert Hansoh auf möglicherweise über 15 Milliarden Dollar. Lizenzgebühren und Umsatzbeteiligungen kommen darüber hinaus noch hinzu.

cf/uh